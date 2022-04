Condenado a cinco años y medio de cárcel un hombre que intentó matar a su vecino en Vilanova

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a cinco años y medio de prisión a un hombre por intentar matar a su vecino en diciembre de 2016 en Vilanova de Arousa.





El tribunal considera probado que cuando el acusado regresaba en coche a su domicilio, se encontró con la víctima, que estaba limpiando el camino frente a su casa, y con quien no mantenía buenas relaciones. Al verlo, salió del coche esgrimiendo un cuchillo de 13 centímetros y se dirigió hacia él. A continuación, según la sentencia, se originó un forcejeo entre ambos, durante el cual el condenado, "con la intención de acabar con la vida" de su vecino, le clavó el cuchillo en el brazo izquierdo y en el abdomen.





Además de la pena de prisión, los magistrados le imponen el pago de una indemnización de 20.000 euros al afectado.





"El relato del perjudicado impresiona sinceridad y no se han observado signos de animadversión o venganza hacia el acusado que le hayan llevado a atribuirle los hechos, pues, pese a que las relaciones con él no eran buenas, ya que habían tenido un incidente anterior por causa del camino y tenían un juicio pendiente, realiza un relato concreto y preciso de lo sucedido, de manera serena y sin exageraciones ni motivaciones espurias ajenas a los hechos", subraya el tribunal, al tiempo que señala que "no se aprecian contradicciones importantes en su relato". Además, indica que su versión está corroborada por otros elementos derivados de la prueba pericial practicada.





El tribunal recalca que "ninguna duda" alberga que la causa "principal directa y eficaz" de las lesiones del perjudicado fue la agresión con el cuchillo por parte del acusado, así como de que las heridas se encontraban "en áreas anatómicas donde se localizan órganos vitales como es el hígado y que, sin el tratamiento quirúrgico inmediato aplicado, se podría haber producido la muerte, conforme ratificaron los médicos forenses y el especialista de cirugía digestiva en el acto del juicio oral".