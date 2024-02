Julio G Comesaña | “Este año iniciaremos las obras del centro de salud de Vilagarcía y abriremos el nuevo Montecelo”

JP/OB

Julio García Comesaña (Vigo, mayo de 1968) entró en la Consellería de Sanidade en el momento más complejo de las últimas décadas: En plena pandemia de coronavirus. A punto de finalizar una legislatura en la que se enfrentó a diversas críticas, hace un balance de estos cuatro años.

La de Sanidade es una consellería que está siendo centro de atención y de críticas de los partidos, ¿cómo valora la situación en conjunto y, en concreto, en la zona de Arousa?

Una parte importante de los últimos cuatro años estuvieron marcados por la pandemia y creo que todos los gallegos coinciden en que nuestra sanidad respondió muy bien, tanto al principio como después, en la vacunación. Galicia es la comunidad autónoma con la menor letalidad. Los datos de vacunación, desde la primera a la quinta campaña, que acabó ahora, fueron los mejores. Los gallegos cumplieron muy bien pero también el sistema, sobre todo la enfermería, tuvo un comportamiento excelente. También estamos ampliando infraestructuras, con la mayor inversión que se ha hecho nunca en Montecelo. Y en O Salnés con más de 14 millones en los últimos años y un Hospital de referencia. Si hablamos de Atención Primaria hicimos más de 130 centros de salud nuevos.



Entre ellos está el de Vilagarcía, ¿qué fechas se manejan?

Este mes le hemos pedido al Concello la licencia municipal. Esperamos licitar el contrato de obra, valorado en 19 millones de euros, nada más y nada menos en un par de semanas y, a partir de ahí, poder comenzar con la ejecución de los trabajos este mismo año.

Había dudas sobre la ubicación en la propia Xunta, ¿cuáles son las conclusiones del estudio de movilidad?

Cuando hablamos con el Concello de Vilagarcía nos sugirió una única parcela, que es la que finalmente escogimos. No había opción para otras. El Concello se comprometió a hacer un estudio de movilidad que garantizase que tanto pacientes y ambulancias no tuviesen problemas de acceso y no provocase, en la zona, problemas de tráfico. Nosotros no hemos visto el estudio todavía, pero yo confío en que, igual que nosotros hemos cumplido, el Concello también cumpla.

Hablaba de las inversiones en el Hospital do Salnés, ¿qué queda por hacer?

Lo último que se ha hecho fue la zona de esterilización, por 1,3 millones de euros, que ya está prácticamente en funcionamiento y lo que nos permite es que la antigua zona sirva para ubicar la zona de HADO. Hay una partida de 200.000 euros para ello. Habrá mejora de las instalaciones, tanto ldas destinadas al personal como a los pacientes, e incorporaremos el HADO de Psiquiatría. También actuaremos en la zona del 061 y aprovechar para hacer una unidad de Salud Mental. Las obras empezaron la semana pasada.

¿En qué situación se encuentra ahora el coronavirus?

El área sanitaria de Pontevedra- O Salnés registra hoy 19 casos activos, de los cuales cinco están ingresados, no necesariamente por covid pero sí con covid. En cuanto a las PCR de los últimos siete días, solo el tres por ciento dieron positivo. Ahora , la circulación del virus es reducida.

¿Cree que lo sucedido durante pandemia nos prepara mejor?

Sin duda. A todos. También a la población. A mi me gusta mucho ver a la gente ir con mascarilla por la calle cuando tienen enfermedades respiratorias, esto que antes era de orientales. También en el ámbito de la administración. Nosotros hemos hecho un esfuerzo importante en la prevención. Pasamos de un presupuesto de 20 millones de euros en 2020 para vacunas a un presupuesto de 40 millones de euros. . Somos la primera comunidad en implantar la vacuna de VRS.

¿Cuánto hay que esperar por una cita médica?

Depende, en el ámbito hospitalario podemos hablar de Ginecología, que no tiene demora. En consultas estamos hablando de una demora media en el entorno de los dos meses en el conjunto de Galicia (63 días) y por debajo en el área de O Salnés (42). Destaco las vías rápidas para procesos oncológicos, con demora media de 5,6 días. Es importante que lo urgente se haga muy rápido. Pero Galicia tiene en consultas externas la segunda o tercera demora menor del estado.

En esta zona hay muchas quejas por falta de médicos y pediatras...

Yo tengo que decir que hay los mismos que había hace 15 años. Si se miran los datos, en 2009 había 322 pediatras y en 2024 hay 321, cuando hay, desgraciadamente, 200.000 niños menos. Por tanto no es verdad que no haya pediatras. Si en un concello hay 118 niños, no podemos tener un pediatra ahí, porque las propias sociedades científicas recomiendan 900. Entonces si hay menos, o el pediatra irá solo unos días o se acumularán esos niños en otro concello cercano. Aún así, Galicia es una de las comunidades autónomas que más pediatras tiene. Cuando uno se jubila, nuestra primera opción es sustituirlo. Es mentira que haya niños sin pediatra.

¿Cuándo se prevé licitar el centro de salud de Meis? En cuanto a la parcela, ¿cree que la de A Parga es la mejor opción después de que el PP defendiese la de A Rochela?

La previsión es licitar el proyecto arquitectónico en marzo o abril y una vez que esté, licitaremos la obra. Será un inmueble amplio, con casi mil metros cuadrados, por lo que tendrá Pediatría, el área de la Mujer o áreas polivalentes. En cuanto a la parcela, sabíamos que había dos propuestas, pero solo nos llegó una. Por eso pedimos aclaraciones. Una vez que hubo acuerdo y comprobamos que A Parga era viable.

¿Y el Gran Montecelo para cuando va a estar?

Estamos haciendo una obra más grande que cuando se hizo el actual, en 1974. Surge de un proceso de reflexión que no se había hecho nunca y se decide que se agrupen Provincial y Montecelo, redimensionando. El grado de ejecución es alto y nuestra previsión es que esté listo este año. Va a tener unos servicios que no hubo nunca en el área, como la UCI pediátrica, oncología radioterápica o medicina nuclear.

¿Cómo está viendo la campaña? ¿Cuál es su quiniela?

He visto una manipulación de la sanidad. La gente es consciente. Hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para cubrir plazas por concurso de méritos, gracias a tener una mayoría absoluta en el Parlamento. El BNG y el PSOE votaron en contra. Su único interés en la sanidad es político. El Ministerio, en estos seis años y seis ministros, nunca hizo nada para arreglar la situación. Creo que es intencionado. Así habrá más plataformas y seguirán usando la sanidad como arma. En Galicia la única privatización en Sanidad la hizo Besteiro, cuando era delegado del Gobierno y sacó a concurso la atención sanitaria de A Lama. La campaña en el ámbito sanitario la veo embarrada. Frente a eso, nosotros tenemos proyectos ilusionantes y avalados, no inventos, y estamos notando el apoyo de la gente. No tengo duda de que el PP revalidará su mayoría. Los gallegos no quieren ver en Galicia el espectáculo lamentable que se ve en el Congreso, ni reproducir debates independentistas en los que no cree nadie. Solo los de siempre.