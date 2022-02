Solo el 16 % de las plazas públicas en centros de día en Arousa están libres

Aunque la pandemia lo ha agudizado era algo que ya se venía percibiendo desde hace más de una década: el cuidado de las personas mayores es una de las asignaturas pendientes de la sociedad. Cuidados y de índole pública, dado que muchos no pueden pagarse un servicio privado bien sea en residencia o en centros de día. En Arousa (lo que comprende las comarcas de O Salnés, O Barbanza y Ulla-Umia) solo el 16 % de las plazas públicas tuteladas en su mayoría por la Consellería de Política Social están disponibles. Las altas y bajas suelen ser habituales, pero también las listas de espera dado que para una población que supera los 200.000 habitantes solo hay autorizadas 330 plazas. En Vilagarcía hay un Centro de Día público tutelado por la Xunta ubicado en Bosque de Desamparados. Cuenta con 20 plazas de las cuales -según los últimos datos actualizados por Política Social- solo hay una disponible. El centro inició su andadura en el año 2012, pero son tan solo una veintena de plazas para una ciudad que tiene más de 38.000 habitantes. El Centro de Día Municipal Virxe do Carme de Sanxenxo inició sus primeros pasos en 2004 aunque fue incorporando plazas de forma escalonada. Las autorizadas son 80, pero no están todas cubiertas porque con la pandemia se redujeron. De ahí que oficialmente sean 38 las disponibles. Desde el propio Concello esperan poder reactivar todas las vacantes con esta nueva normalidad. Es el Centro de Día con mayor capacidad de O Salnés e incluso de toda la Ría de Arousa. En Cambados el arranque del servicio data de 2018 y las plazas autorizadas son un total de 40, que muy pronto se cubrieron prácticamente en su totalidad. De hecho solo hay dos disponibles, según las últimas actualizaciones. Son los tres centros públicos que hay en la comarca saliniense. En Ulla-Umia el que cuenta con mayor capacidad es el de Portas (que da servicio a la población del entorno de Caldas). En él hay 40 plazas y ningún hueco disponible. En Cuntis son otras tantas y hay hueco para dos personas más, mientras que el servicio que se presta desde Valga tiene capacidad para una treintena de mayores y tampoco queda ni una sola vacante. En la localidad valguesa también existe el Centro de Día para Persoas Discapacitadas con 20 plazas autorizadas y ninguna libre a día de hoy.





En la comarca de O Barbanza funcionan tutelados por Política Social el Centro de Día de Boiro con 40 plazas autorizadas y 10 disponibles, mientras que en el de A Pobra hay tres vacantes de las 40 que están oficializadas. Rianxo lleva años luchando por tener un servicio de estas características, pero la petición todavía no ha cristalizado.





En los últimos meses Política Social también ha promovido las conocidas como Casas de Maiores, atendidas por personal cualificado y con una atención similar a las de los centros de día. En Vilanova hay 4 y Moraña y Caldas también tienen una.