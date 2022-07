De 670 a 6.000 y tiro porque me toca

Resulta que la cuota mínima de autónomos bajará hasta los 200 euros, en 2025. Qué bien, ¿no? Pues para pagar 200 euros tienes que ganar MENOS de 670 euros al mes. La cuota máxima, que pagarán los que ingresen más de 6.000 euros será de 590 euros. Qué bien, ¿no? Pues eso. Echando cuentas resulta que el que ingresa 670 euros al mes (con suerte), tiene que vivir con 470. El que ingresa 6.001, o 10.000, o 50.000, tiene que vivir con 5.411, 9.410 o 49.410. ¿Les parece normal? Resulta que el que no gana ni para vivir paga casi un 30% y el que gana para más que llegar a fin de mes no paga ni un 10%. ¿Lo justo no sería que fuese al revés? Si el que gana 6.000 paga un 30%, se queda con 4.200. Vale, paga una burrada, pero le da de sobra para vivir. Al que gane 670 o menos no le va a dar para vivir ni pagando el 10%, pero sería mucho menos insultante. ¿Y después les extraña que haya economía sumergida?