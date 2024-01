Acelerón final para los Reyes Magos

Los municipios preparan la pronta llegada de los Reyes Magos, que nunca faltan a su cita. No lo hicieron ni durante los confinamientos, ya que incluso en los ayuntamientos más pequeños, se buscaron fórmulas para no privar a los niños de esta ilusión. En Arousa volverá a haber un amplio abanico de ofertas y posibilidades para verlos: Fiestas, cabalgatas, recepciones, rutas en coches clásicos, por mar y un largo etcétera que deja claro que no hay límite para los tres de Oriente. Salvo, quizás, que se rebaje el tono en las Cortes. Igual es porque nadie lo ha puesto en su carta. Probaremos a ver.