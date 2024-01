Los acuerdos plenarios están para cumplirlos, aunque no gusten

La insistencia del alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, de que no estaba dispuesto a encargar una auditoría sobre el estado del alumbrado público en el municipio, pese a que había perdido una votación al respecto en la última sesión plenaria, no ha gustado a la oposición. Los socialistas están en minoría y se encontraron con el voto a favor del resto de los grupos y esa actitud del regidor motiva ahora la crítica del Partido Popular, que lo acusa de faltar al respeto a la institución, a la democracia y a los representantes legítimos de los vecinos. Es de suponer que el alcalde, aunque haya estado desacertado desoyendo a la mayoría del Pleno, actuará en consecuencia y cumplirá los acuerdos que se adoptan en este órgano, aunque no le agraden, porque lo contrario no se entendería.