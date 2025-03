La crisis en el sector marisquero comienza a ser más que seria. La Ría de Arousa comienza a no ser rentable para muchas personas, que se ven obligadas a abandonar el trabajo en el mar para buscar otras ocupaciones en tierra. Eso no tendría nada de malo si se produjese un relevo y si esto no ocurre es porque el recurso es cada vez más escaso. Es preciso actuar de urgencia para evitar una agónica muerte.