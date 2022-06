Algo sí tienen en común Vilanova y Vilagarcía

A pesar de que Vilanova y Vilagarcía son municipios vecinos, limítrofes, y ambas comparten el apellido “de Arousa”, poco tienen que ver en lo político. La primera localidad es un feudo popular desde hace décadas. La segunda tiene larga tradición socialista. Ambas con mayorías absolutísimas. Tales antípodas ideológicas confluyen en algo: El gusto por las no inauguraciones. Ayer fue la no inauguración del paseo marítimo de Vilagarcía. Fueron autoridades, hubo foto, pero no cinta ni banda de música. De eso, justamente, presume siempre también el alcalde popular. Poner la obra en marcha y ya, está de moda.