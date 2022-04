Un aliciente para subir la audiencia

Will Smith asegura que está avergonzadísimo por su papel de mejor abofeteador en la gala de los Oscar. Tanto es así que el hombre que encarnó a Mohamed Alí en una película, y en directo en las teles de medio mundo, ha decidido abandonar la Academia de Hollywood. Una medida que puede sonar muy radical pero que, en realidad, se concreta en que ya no podrá votar para elegir a los ganadores de un Oscar, por lo demás, seguirá pudiendo ir a las galas y recibiendo todos los premios que decidan otorgarle. No es de extrañar que haya quien crea que todo fue un montaje para subir la audiencia de la entrega.