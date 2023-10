La ambición: ‘Siempre adelante’

Dicen que el pasado lunes todos los secretarios generales de los distintos territorios del PSOE recibían un mensaje desde Ferraz claro y contundente: “Vamos a gobernar y para ello hay que cerrar filas”. Habrá amnistía. Ninguna novedad, hay que evitar nuevas elecciones porque el socialismo corre serio peligro por la falta de apoyo, no solamente de sus electores si no también de los partidos minoritarios que a día de hoy pueden evitar el desembarco de la derecha. Así que la consigna es que hay que ‘atacar’ con todo el arsenal posible y movilizar a todos los afines con el fin de que Pedro Sánchez pueda salvar la investidura del próximo mes. No hay más. Hay algunas voces del propio partido que no están muy satisfechas con la deriva que está tomando la política nacional y mucho menos con ser reos de partidos independentistas. Los catalanes son voraces, quieren cada vez más. El presidente en funciones sabe que puede salvar la investidura, pero gobernar le resultará un calvario. Él y su ambición lo tienen claro: ‘Siempre adelante’.