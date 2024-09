La ambulancia medicalizada regresó ayer al Hospital do Salnés después de prestar servicio en Sanxenxo durante los meses de julio y agosto. Lo hizo estrenando mejores instalaciones y lo que el conselleiro de Sanidade pretendía señalar como una buena noticia, al alcalde de Vilagarcía no le gustó porque no puede celebrar que le devuelvan algo que le han quitado.