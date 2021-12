Las amenazas de Alberto Rodríguez

el PSOE ya mostró su oposición a devolver el acta de diputado al ex número 3 de Podemos, Alberto Rodríguez, por patear a un policía. Él se cansó muy rápido de ser obrero industrial y pretendía recuperar su trabajo de político, que es mucho menos agotador y sobre todo más productivo. Y le ha gustado tan poco que los socios de su partido no le hayan puesto la alfombra roja para su deseo que ha cargado contra ellos preguntándoles a los suyos “si las palabras de los socialistas quedarán impunes”. Parece que Rodríguez no es consciente de que el impune no es él y que todo acto tiene sus consecuencias. FOTO: Alberto rodríguez | aec