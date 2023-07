Los amigos de la bicicletas y patinetes

Vamos a llevarnos bien. Peatones y vehículos ligeros que nacen como las setas en las ciudades y pueblos. Que esto de darle al pedal está genial, mover las piernas y al mismo tiempo el corazón, ya saben; también desplazarse en patinete eléctrico, que algunos van a más velocidad que los propios vehículos. Hasta aquí todo en orden. ¿Y los peatones? Pues ahí están, sufriendo las consecuencias de bicicletas y patinetes. Antes te podría alcanzar un coche en la calzada, pero es que ahora se corre peligro también en las aceras. Los ‘nuevos’ vehículos ligeros (patinetes y bicis) parece que no tienen normas y las hay, pero sus usuarios parecen ignorarlas, desconocerlas. Así que no estaría mal que las autoridades velen por el interés del ciudadano-peatón, que ahora mismo es víctima de atropellos, choques y caídas causados por patinetes que a pesar de tener su propia vía siguen circulando por las aceras. Ponen en peligro a la gente que va paseando y disfrutando del paisaje... Una campaña de concienciación no vendría mal.