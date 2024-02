Ana Pontón hace oídos sordos y Valentín Formoso habla claro

Que dice Ana Pontón en Vigo, donde el BNG fue la fuerza más votada, que es gracias a que el PP no escucha a los vigueses y que su partido sí. Que fueron los más ‘aclamados’ por los votantes y que eso les anima a seguir haciendo su política, que no es otra que manifestarte en plena campaña electoral, desprestigiando la sanidad gallega y, sobre todo, generar confusión buscando un ficticio ‘Nunca Máis’. Pero Valentín Formoso, presidente de la Diputación de A Coruña, también ayer le dio una respuesta de esas que deben de doler lo suyo. Le vino a recordar a Ana Pontón que Vigo no es soberanista como ella se cree y que los resultados no se pueden extrapolar. En las municipales, por ejemplo, Caballero la aplastaría. Muy cierto.