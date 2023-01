Aparcamientos en las zonas hospitalarias

La Local sabe bien dónde hacer el día a la hora de imponer sanciones a los vehículos mal aparcados. No, no lo hacen por el centro de la ciudad con la doble fila. Lo tienen más fácil dándose una vueltecita por las zonas hospitalarias: Chuac, Oza o Materno. Seguro que se creen que la gente va a ahí por gusto, aunque tengan que dejar el coche montado en una zona que no estorba ni al peatón ni tampoco al resto de la circulación. Mira que ya es difícil ver a los buenos agentes de la policía herculina a pie de calle, salvo que sea a bordo de el vehículo policial (rotulado y camuflado). Lo mismo que elogiamos su buen hacer en cualquier situación de emergencia, en las que han demostrado con creces estar sobradamente preparados, criticamos que se dediquen a hacer ‘batidas’ en las zonas hospitalarias cuando los coches no estorban en absoluto ni a peatones ni al resto de la circulación. Sentidiño.