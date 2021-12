Apoyarse en la curva sudafricana

Dicen que Isabel Díaz Ayuso es seguidora a pie juntillas de la gráfica sudafricana. Es decir, que considera que en España sucederá lo mismo que en el país africano y que el nivel de contagios sufrirá de golpe una caída vertiginosa. Por eso, su resistencia numantina a implantar cualquier tipo de restricción a los ciudadanos. Es decir, que cuando lleguemos al pico, de golpe, los contagios, como por arte de magia, desaparecerán. Eso, de hecho, es un poco lo que pasó en Sudáfrica. El problema es que no tenemos la garantía de que eso vaya a pasar aquí, sobre todo teniendo en cuenta las diferencias que existen entre las sociedades. Por si acaso, sería bueno seguir manteniendo las medidas de protección, sobre todo teniendo en cuenta que nunca antes en toda la pandemia hubo en Galicia tantas personas con covid como ahora mismo, a punto de alcanzar los 25.000. Y por si esto no fuera suficiente, se están empezando a detectar casos de dobles infecciones. Coronavirus y gripe parece que ahora pueden convivir en el mismo cuerpo y eso, según los médicos, no es nada bueno.