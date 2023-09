Una app para la armonía familiar

Como somos modernos y tolerantes, deberíamos refrenar nuestro instinto de carcajearnos de la marcianada (perdón, ha sido un desliz) del Ministerio de Igualdad e intentar entender cómo se llega a la idea de crear una app para que las parejas se repartan las tareas del hogar. Lo de destinar 200.000 euros a este asunto mejor lo vamos a obviar, que no es un buen punto de partida para ser abierto de mente. Y precisamente, este ejercicio va de darnos cuenta de que hay un abrumador número de personas que ya no sabe cómo transitar por la vida si no se lo dice su teléfono móvil. Si ya han asumido que un programa informático sea el responsable de indicarles cuándo y cuánto caminar, qué comer, con qué ropa vestirse o qué programa ver, que organice su convivencia familiar es el paso lógico. En realidad, es la evolución del tablón tareas de toda la vida, solo que ahora las discusiones por quién ha limpiado más y quién ha cocinado menos se zanjan mirando un gráfico. Eso sí, si a una pareja le hace falta la aplicación, igual el reparto de tareas es el menor de sus problemas.