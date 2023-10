Apuesta por la oferta de empleo gallego

Los anuncios realizados por el presidente de la Xunta en su discurso durante el Debate sobre el Estado de la Autonomía, el rechazo a los pactos del PSOE con los independentistas de cara a la investidura de Pedro Sánchez y la reclamación al Gobierno de competencias como la gestión de la AP-9 y del dominio público marítimo-terrestre centran algunas de las 40 propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. Las 40 iniciativas que los populares gallegos defenderán en el debate de política general que acoge estos días el Pazo do Hórreo han sido presentadas este martes por la viceportavoz parlamentaria y secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado. Ahora habrá que esperar que tanto socialistas como nacionalistas acudan al Congreso con unas demandas muy justas para la comunidad gallega y defender allí ante Sánchez y compañía el interés de los gallegos, tan necesitados de que sean tratados económicamente como el País Vasco o Cataluña. Es decir, que el BNG no regale a cambio de nada su voto a quien no atiende a Galicia.