El Arosa tiene en su afición el mejor de sus patrimonios

En el fútbol nada es imposible. Se trata de un deporte plagado de sorpresas y en el que no siempre gana el mejor. Por eso es tan grande y tiene tantos seguidores, porque es impredecible. El Arosa se jugaba ayer el título de Tercera y el ascenso a Segunda RFEF en el campo del Vilalbés. Necesitaba conseguir un mejor resultado que su rival, el Fabril, pero no pudo ser. Pero lejos de la decepción, lo que queda en la retina no es la pérdida de la oportunidad del ascenso en primera instancia, sino la esperanza de conseguirlo en la promoción. Y para ello cuenta con el mejor patrimonio que puede tener un club, su afición. Y la del Arosa es modélica, fiel, animosa e irreductible. El desplazamiento en masa a Vilalba tan solo es un aperitivo de lo que viene. Ayer no pudo ser, pero mañana seguro que sí.