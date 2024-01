Arousa recibe más dinero provincial

El Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra reserva ocho millones de euros para inversiones en los municipios de la comarca arousana. Con este dinero, los concellos podrán ejecutar proyectos que no podrían desarrollar con fondos propios. Desde la institución provincial insisten en remarcar que se destinan más recursos económicos ahora que con los anteriores gestores en la Diputación incidiendo en que el color político de cada localidad no se tiene en cuenta a la hora del reparto global. Y así debe ser, porque la gestión eficaz y eficiente no debe estar condicionada por el interés político.