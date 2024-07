A Illa de Arousa inicia hoxe o seu acostumado ciclo de festas gastronómicas no verán. Comeza o paseo de O Cantiño coa da Navalla, dende hoxe e ata o domingo. Hai uns anos, este tipo de eventos promocionábanse e divulgábanse para atraer xente. Hoxe non fai falla. Son un éxito e un referente. Un verán gastronómico cos mellores produtos do mar e con prezos para todos, que se sirven a carón do mar.