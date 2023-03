As Pías llama a la puerta del ministro

A Madrid se ha ido el alcalde, Ángel Mato, a tratar de seguir rascando la puerta del Ministerio de Transportes. Esta vez le tocó escuchar -no sabemos si con atención o a título de inventario- al secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, David Lucas Parrón. Estando por el medio el susodicho negociado, no podía faltar la obligada mención a la conexión ferroviaria entre Ferrol y A Coruña. Hasta que se pongan colorados, y más allá. Pero esta vez, además, Mato ha llevado un “recao”: que se aborde, de una vez, la humanización de As Pías. La buena. La completa. La necesaria.