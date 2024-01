As Pontes, ganadora

La Lotería del Niño ha dejado un pellizco en la comarca ferrolana con un décimo premiado en As Pontes. Más allá del beneficiario, que no se ha hecho público, la Bombonería, establecimiento que vendió el boleto, está de enhorabuena. Es una buena noticia dar un premio de calado y no es la primera vez que este despacho lo hace. Además, As Pontes merece un premio tras estar últimamente en la prensa por cuestiones nada favorecedoras como el descenso poblacional o el cierre de la térmica. Eso sí, el futuro puede ser prometedor nuevamente con las nuevas empresas que se podrán instalar en la villa. Por el momento, a brindar por el premio.