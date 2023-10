Ausencias y presencias en el Congreso

La populista Ione Belarra ya anunció en su redes sociales que no asistiría al acto de la jura de la Constitución de la princesa Leonor. Está en su derecho, al igual que su compañeros en el Gobierno en funciones Alberto Garzón e Irene Montero. La razón que dan es tan simple que estos populistas de pacotilla dicen que su partido, Podemos, no asiste a un acto que busca ‘blindar’ durante décadas una monarquía que nadie eligió. Las ideas hay que respetarlas, solo faltaría, pero la hipocresía jamás. Esta gente están cobrando unos buenos dineros (para mal gobernar) gracias al sistema de Estado que tenemos. No sabemos que hacen viviendo en un país con nuestro modelo democrático. Predicar con el ejemplo, si es que tanto les gusta, es emigrar a Venezuela u otros países del estilo, o ir a defender a las mujeres en países donde las matan por no llevar velo. Vamos, que ir de progre cobrando una pasta gansa es muy de quedar bien para la galería. Mojarse es otra cosa, lo dejan para los infelices que se creen sus propias mentiras. Así estamos.