Los avisos y alertas hay que respetarlos

cuando desde el 112 se lanza un aviso de emergencia por inclemencias del tiempo o por el estado de la mar. Cuando, además, la Policía Local acordona las zonas para evitar que el público pueda acceder a los arenales por el fuerte oleaje o cuando se anuncian en medios de comunicación y redes las alertas, lo mínimo es prestarles atención. Pero ocurre siempre lo mismo, nos falta saber si son inconscientes, despistados o que les importa un rábano. Poco saben estas personas que hacen caso omiso a estas alertas amarillas o rojas, que si no respetan las indicaciones de las autoridades puede acarrear una desgracia. No solamente para el inconsciente que se mete en el agua, sino también para los servicios de emergencia que acuden al lugar para tratar de rescatarlo. No importa que seas surfista o torero, si hay una alerta hay que respetarla sí a o sí. No sabe esta gente que movilizar los servicios de emergencias tiene un coste importante, ya que los recursos que se utilizan no son baratos. Así que está bien que les carguen la factura de los mismos a estos insensatos.