Las ayudas llegan, pero no tanto

la Encuesta de Presupuestos Familiares de 2021 refleja que los hogares gastaron una media de 2.191 euros en los bienes afectados por la rebaja del IVA, oscilando entre 1.162 euros y 3.206, 100 euros mensuales los primeros y 270 euros los segundos. Es decir, que los hogares con mayor capacidad económica gastan en los alimentos con bajada de IVA alrededor de 2,7 veces más que los menos favorecidos económicamente. No obstante, su peso relativo es decreciente no solo respecto del gasto total de los hogares sino también respecto del de alimentos y bebidas no alcohólicas. Por esta razón, son los hogares con menor renta los más favorecidos por la rebaja.