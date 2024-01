El baloncesto coruñés, camino de hacer historia

Cuantos aficionados de baloncesto han soñado con este momento que se va a vivir hoy con la disputa de la Copa Princesa, entre el Leyma Basquet Coruña y el Movistar Estudiantes, encuentro que se jugará a las 12.15 horas y que se podrá seguir a través de la pequeña pantalla. Hasta la mítica cervecería de Estrella Galicia en Cuatro Caminos tiene preparada una mañana espacial para que los seguidores naranja puedan vivir en vivo y en directo el partido por la televisión. Hoy es un día muy especial para acordarnos de todos aquellos que han amado y entregado horas y horas al deporte de la canasta herculino. Podríamos hablar desde los proyectos como Basketmar hasta otros que cayeron por falta de medios suficientes. No me olvido de los más recientes, como Carlos Lamora que, junto con otros nombres populares, sentaron las bases para soñar con llegar a la élite del baloncesto. No es tarea fácil, pero los cimientos ahí están puestos para que A Coruña dé otro paso de gigante pensando en el futuro.