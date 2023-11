Basura en la playa de Vilagarcía

La basura se acumula en la playa urbana de Vilagarcía sin que las personas que la visitan puedan recogerla y depositarla en un contenedor, porque no los hay. Los depósitos desaparecieron del arenal y en el paseo solo quedan la mitad de las papeleras, por lo que a los ciudadanos que quieren colaborar con el medio ambiente no les queda otra que acumular montones de desperdicios a la espera de que alguien con responsabilidad en el tema se haga cargo del asunto. El cuidado de las playas debe extenderse, en la medida de lo posible, a lo largo del año para que la imagen de la ciudad no sea la del abandono del paisaje.