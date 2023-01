“Bisarrap dorneiro” y la “Xakira do país”

El espíritu dorneiro es único. Su particular forma de vivir la fiesta así lo hace y no en vano se ha convertido en una de las citas ineludibles de aquellos que quieran disfrutar sin tregua. No les falta el sentido del humor y la creatividad como ha quedado demostrado con el último vídeo que grabaron basado en un desagravio amorosos. El “Bisarrap dorneiro” que magistralmente interpreta la “Xakira do país” nos habla de “cheiros” en el famoso estribillo y no deja títere con cabeza respecto a otras fiestas de la comarca barbanzana. Por supuesto, A Pobra tiene gran protagonismo en la imaginativa letra de un vídeo que vale la pena.