Cádiz será un paraíso nudista

Los gaditanos ya no tendrán que coger el coche y hacer kilómetros para sentir el sol en cada pliegue de su cuerpo, el Ayuntamiento ha decidido que el nudismo esté permitido en todas las playas del municipio. Vivan la naturalidad y el cuerpo humano. Eso sí, que luego Kichi, el alcalde rumboso, no se queje cuando aumente de forma escandalosa la tasa de divorcios. Al mismo ritmo al que a los señores –o a las señoras, que también tienen instintos– se les vayan los ojos con tanta carne al descubierto. Lo de llevar bañador no es por decoro, es para proteger los matrimonios. FOTO: Una playa gaditana, modo tradicional | EFE