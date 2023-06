Calle de la Iglesia: estaba cantado

Quien haya estado atento a los recientes movimientos en la Plaza de Armas sabía que, antes o después, esto acabaría así. Desde el minuto cero eran muchas las voces que se quejaban por las formas -que no por el fondo- de las obras de la calle de la Iglesia. Los negocios cerraban; los hosteleros se lamentaban, los vecinos se hacían cruces y el gobierno local iba sorteando la cosa con voluntad, pero poco más. Ha cambiado el color del gobierno y -no digan que Rey Varela no había avisado- ayer llegó el puñetazo sobre la mesa. Es inadmisible vivir así hasta abril de 2024. Veremos como sale de esta la constructora.