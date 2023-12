Las calles ‘hablan mucho’ de sus vecinos

Juan Flórez, Ferrol, Ramón del Cueto, Ronda de Outeiro, Manuel Murguía... da igual las calles que quieran ponen, pero empieza a ser preocupante que en las mismas se sigan produciendo actos incívicos con el depósito de basura voluminosa, cuando el Ayuntamiento de A Coruña cuenta, todo hay que decirlo, con un teléfono (010) que atiende a las demandas de los usuarios y les dice exactamente a qué hora deben depositar al lado de los contenedores aquellos muebles o enseres de grandes dimensiones para que vayan a recogerlos. Eso debería ser así, pero no. En las calles, céntricas o de otros barrios, siempre habrá personas que no cumplen las reglas y les importa un rábano abandonar a su suerte objetos de gran tamaño que, en muchas ocasiones, impiden el normal desarrollo de la actividad de la calle, porque ocupan buena parte de la acera o impiden que un vehículo pueda aparcar. No es de extrañar que haya vecinos cansados de tanto sádico y se dediquen a denunciar al que tira basura indebidamente dando una mala imagen a su barrio.