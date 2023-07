En Cambados siguen deshojando la margarita

la investidura de Cambados fue ardua, pero no lo está siendo menos la consecución del pacto para la organización del gobierno. No fue fácil en 2015, en el primer cuatripartito. Y, desde luego, no lo está siendo en esta reedición. Cambados Pode, a priori el grupo con menos fuerza si se atiende al número de concejales, vuelve a ser el quebradero de cabeza para los otros tres socios. El edil José Ramón Abal hace valer su posición de llave. Después de conseguir que el PSOE renunciase a una media liberación, el concejal votó en el propio Pleno de organización contra sus hipotéticos socios, dando por hecho que terminarían cediendo y eliminarían un cargo de confianza de comunicación. El alcalde, el socialista Samuel Lago, salió mostrando firmeza en la posición. Así que todo está todavía por ver.