Los cambios ya van con la edad

el uso de internet para buscar casa en España se ha multiplicado en los últimos años. Según los datos más recientes del INE, el 95 por ciento de las personas de entre 16 y 74 años ha utilizado la red en los últimos tres meses. A pesar de que la visita presencial suele ser un paso fundamental en la toma de decisiones de compra o alquiler de vivienda, la digitalización tanto de la población como de las empresas inmobiliarias ha facilitado esta nueva vía de acceso. Casi la totalidad de los jóvenes comprendidos entre 18 y 35 años no visitarían un piso de no haberlo visto previamente en internet, concretamente un 96 por ciento. Los mismos datos reflejan que el 95 por ciento de los adultos comprendidos entre los 36 y los 65 años también siguen la misma práctica. Por eso que eso de ir al banco en el rural ya casi es una reliquia del pasado. Las personas mayores no van a comprar casa mirando las ofertas por la red, si no que van al banco a primeros de mes a cobrar el subsidio y tendrán que ir con los nietos para enterarse del dinero de la cartilla.