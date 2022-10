Camino del pescado de laboratorio

La flota pesquera no ha parado de menguar en los últimos años. Lejos quedan los 22.000 buques que faenaban hace 35 años. El año pasado solo había censados 8.732 pesqueros. Una buena parte de los navíos que se dieron de baja en ese tiempo terminaron en el desguace. A la reducción de flota también se unen otros problemas como la falta de relevo generacional, la crisis del gasóleo y el recorte a las artes de pesca en aguas comunitarias. Todo un panorama que no ayuda. El consumo de pescada quedará reducido a no ser que inventen su forma sintética para comer la noche de San Juan.