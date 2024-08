Vilagarcía acostumbra poner el punto y final a sus fiestas de San Roque con el Desfile de Carrozas. Ayer no fue una excepción aunque, además, hubo un epílogo. No fue otro que el esperado Combate Naval. Fue esperado porque el año pasado, de tanto esperar, no se celebró, al aplazarse varias veces por mal tiempo. Y porque esta vez, únicamente se movió del sábado a ayer. Así que el fin de fiesta lo fue, por partida doble.