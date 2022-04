El caso Gurtel no estaba finiquitado

Con todo el entretenimiento que ha estado proporcionando el PP en los últimos tiempos, como para acordarnos de la Gurtel. Hasta habíamos pensado que ya no había más que rascar en ese asunto. Pero se ve que sí. La Audiencia Nacional ha condenado al partido por lucrarse con la trama. Esta vez la cosa no es tan llamativa como lo de la caja b, pero seguro que escuece igual. La formación tendrá que pagar algo más de doscientos mil euros por las actuaciones de la Gurtel en Boadilla del Monte entre 2001 y 2009, pero teniendo en cuenta que al entonces alcalde le han caído 36 años de cárcel, no es como para quejarse. foTO: De Correa sí nos acordamos| aec