El que fue a Castilla...

...perdió su casa. Y no hace falta ir tan lejos; con ir a pasar un fin de semana a Arteixo se la pueden quitar igual. Que no vamos a poder salir de casa ni para ir a trabajar, vaya. Aparecen los espabilados de turno, cambian la cerradura y como intentes forzarla... ¡el delincuente eres tú! Tanto da que le enseñes al Sr. o Sra. Juez/a de turno tu título de propiedad. Nada, no te molestes que no sirve de nada. Ah, pero cuidadín, que las obligaciones continúan siendo tuyas. Sigues pagando religiosamente tu hipoteca y los consumos de luz y agua correspondientes. Y que no se te ocurra cortarlos, que te denuncian por coacciones. Por si todo esto fuera poco, los Srs. y Sras. Okupas aún tienen la desfachatez de subarrendar tu propiedad a otros colegas para sacarse unos dineros. Ah, pero tranquilo, que en el mejor de los casos los dinerillos –o dinerazos—te los cobran a ti para dejarte la casa libre. Un robo en toda regla, claro, pero por lo menos recuperas tu casa. ¿Es o no es el mundo al revés?