Una vez finalizada con éxito una nueva edición de la Festa do Albariño, el Concello de Cambados reabre el debate sobre la conveniencia o no de utilizar catavinos de plástico en lugar de las tradicionales copas. La razón no es otra que evitar los cortes que se hacen muchas personas en A Calzada como consecuencia de los cristales rotos que quedan en el suelo. Lo dicho, el debate está ahí, más vivo que nunca.