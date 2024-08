Galicia es un hervidero de fiestas mediado agosto, pero en O Salnés no nos quedamos atrás. Se solapan en diferentes municipios diversidad de opciones lúdicas, gastronómicas y opciones de diversión que parten del el sol y playa que tan bien funcionan. El turismo sigue ahí, si no más. Pero las soluciones que Arousa lleva años reclamando, no cuajan: Ni desdobles viarios, ni mejora de la red de aguas, entre otros.