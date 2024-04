El circo mundial del fútbol español es una mancha demasiado grande

Es una pena que buena parte de la actualidad del fútbol español se viva últimamente entre juzgados y comisarías. El circo que se ha generado en el último año es de nivel mundial. Y, lo peor de todo, es que ocurra mientras se trata de organizar un Mundial. ¿Puede afectar todo lo que pasa a la celebración del mismo? Esperemos, sobre todo por los intereses que Galicia tiene con el fin de albergar una de las sedes, que no. Pero entre presidentes que no saben estar, las lambrettas telefónicas de su sucesor accidental y candidato al trono, y unas elecciones que no sabemos cómo se van a poder celebrar, es normal que nos entren dudas. Eso sí, los malabares de los protagonistas, por lo menos, son entretenidos.