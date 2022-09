Clamor en los barrios herculinos

Miedo es ya lo que sienten los vecinos del Ventorrillo. Este querido y popular barrio se ve amenazado constantemente, tanto que la propia asociación vecinal reclama la atención a los componentes del barrio en un desesperado comunicado para conseguir que su centro comercial no pierda el supermercado que tienen y que no para de sufrir constantes pintadas en sus paredes e incluso rótulos. Es muy lamentable lo que está sucediendo por que es un cuestión de orden público, incluso se pide que los locales comerciales pongan todo de su parte y costeen seguridad privada como antaño en dicho centro. Insoportable. Volvemos a la pescadilla que se come cola. ¿Quién tiene responsabilidad de vigilar más los espacios públicos en los barrios? Lo normal es que el Ayuntamiento y la Subdelegación del Gobierno unifiquen criterios para que la presencia policial sea una constante, pero a las fuerzas del orden solo se les ve patrullando en vehículos haciendo todo lo que pueden y solo llegan para cuando son requeridos por una emergencia...