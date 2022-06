El coche funciona hasta que se rompa

la media de edad de los coches que circulan por las carreteras de Galicia se sitúa en 13,9 años, mientras que la general está en 13,6. Esa diferencia es escasa, pero sí da idea de que desde la crisis de 2008 la compra de un vehículo es algo que hay que pensarse, y más ahora, con el precio de los carburantes por las nubes, la inflación disparada, los créditos caros y el coche eléctrico que no acaba de despegar. Otro aspecto más que los políticos no tienen en cuenta a la hora de pensar en los ciudadanos y no en las eléctricas. La iniciativa de la subvención solo incrementa el valor de las cosas en igual medida. Foto: coches que funcionan | aec