El coche siempre penaliza al usuario

Cualquier administración sea del Estado, autonómica o local contempla en sus presupuestos generales las sanciones (o multas) previstas para cada ejercicio. Las hay de todo tipo, de medio ambiente, de expedientes sanciones judiciales, etc. Y, a nivel nacional, autonómico y local, también de tráfico. Es la estrella. Cuando nos toca ‘fumamos en pipa’ por haber excedido la velocidad, no tener las ruedas en condiciones, no llevar puesto el cinturón y, ya no digamos por usar el móvil indebidamente cuando vamos al volante. Todo ello es sancionable y se legisla cada vez más para dar menos opciones a los recursos contra las multas de tráfico. Las administraciones en esta materia lo tienen muy claro: es por evitar las desgraciadas y lamentables muertes en nuestras carreteras y vías en la ciudad, con accidentes y atropellos. Pero sí, también hay un componente recaudatorio que es incuestionable y hay debate. Porque el Estado invierte muchos millones en nuevas tecnologías en vigilancia rodada para las consiguientes multas. Tener coche penaliza.