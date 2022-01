Los códigos éticos están para romperlos

Si todavía pensamos que los códigos éticos de los partidos sirven para algo más que para llenarse la boca de buenos propósitos es que no hemos aprendido nada. Da igual las veces que un político salga a denunciar la paja en el ojo ajeno, cuando le toque a él rendir cuentas ante la justicia todo será ‘estoy perplejo’, ‘esto quedará en nada’ y, el más importante, ‘no voy a dimitir’. Este ha sido también el mensaje de Ada Colau, que considera que ser investigada por presunta malversación y tráfico de influencias es una nadería que no merece que deje el cargo. Igual sería mejor eliminar los códigos éticos, así no serían tan hipócritas. FOTO: Ada Colau | efe