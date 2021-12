Comparaciones que son odiosas

Que Podemos pueda organizar en el Congreso un acto de apoyo a los condenados por atentado a la autoridad es algo insólito. No tanto como que en el mismo intervinieran voceiros de la propia formación morada, de ERC o de Bildu. Y que los de Vox hayan decidido interrumpir el acto haciendo sonar el himno de la Policía y la Guardia Civil cuando hablaba la portavoz de los proetarras es algo más digno de un programa de cámara oculta que de la sede de la soberanía popular. No es de extrañar que unos y otros quieran hacer olvidar la transición. Desde luego no resisten ninguna comparación con los políticos de aquella época.