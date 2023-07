Un comunicado que saca los colores a todos

lo de la Fundación O Globo y su comunicado conjunto no tiene ni pies ni cabeza. Sus firmantes tuvieron que tragar saliva para hacerlo, se entiende. No se puede hacer un ridículo tan histórico como el protagonizado en la Ciudad de los Caballeros con la suspensión de la construcción para la fiestas de San Roque de su tradicional globo y, sobre todo, alegando falta de tiempo. Es como si hoy se decide suspender la salida de Virgen del Carmen al mar por “falta de tiempo”. Se podrá suspender porque hay tormenta, porque el mar no es navegable o porque caen rayos y truenos, pero ya se sabe que tal día como hoy es la festividad de los hombres y mujeres que trabajan en el mar. Así que la justificación dada a los vecinos de Betanzos en absurda, ridícula e impropia de los que tienen en sus manos la responsabilidad de seguir una tradición que data de 1814. Los intereses del pueblo deberían de estar por encima de egos y vendettas políticas.