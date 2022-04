El conflicto que ha creado el Gobierno

El Gobierno no es consciente, pero ha creado un auténtico conflicto vecinal con la eliminación de la obligatoriedad de las mascarillas. Hay quien se está planteando bajar por la escalera para no enfrentarse a ese incómodo momento de toparse con alguien en el ascensor. Si va a cara descubierta y entra otro residente con mascarilla, ¿se la pone también –si es que lleva una encima– o mantiene su elección y soporta la mirada reprobatoria? ¿Y si le exigen que se tape, puede responder que no tiene por qué o estaría mintiendo? Mucho mejor bajar por la escalera, que además se hace ejercicio. FOTO: El ascensor, punto candente | AEC