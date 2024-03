Conversaciones de primera hora de la mañana leyendo los periódicos

No llegan a ser las ocho de la mañana, el tiempo corre de prisa, pero mucho. Dos personas mayores tomándose el café en una mesa ojeando los periódicos, cada uno el suyo. Dos asientos más allá se me ocurre encender el ordenador, hay que espabilar y dar salida a varios emails. Es lo que tiene el lunes, te ponen deberes. La cafetería con poca gente, solo esta pareja de mayores leía en alto las noticias. Él, serio, alzó la voz: “Mira está pobre niña, con 19 años, cómo quedó el coche”. Ella no tardó en completar la noticia dándole argumentos: “Tendría prisa, la velocidad, ya sabes, los chavales...”. Él cambió de argumento: “El Depor empató pero los demás ‘pincharon’”. Ella: “Es genial”. Empieza la semana.