A Coruña no está ‘humanizada’

Seguimos para bingo. El Ayuntamiento de A Coruña sigue proyectando obras y todas ellas encaminadas a convertir una ciudad más ‘humanizada’. Es decir, que el peatón gane espacio y los vehículos lo pierdan. La idea no es descabellada, nada dice lo contrario, el problema es que eso estaría muy bien si construimos una urbe totalmente nueva. El meollo de la cuestión es que nuestra Marineda cuenta con muchos edificios de aquella época en la que se pensaba que tener coche era todo un lujo y que había calle suficiente para dejarlo al aire libre, incluso en algún que otro prado. La cosa cambió lo suyo, porque el coche dejó de ser algo inalcanzable y raro es encontrar viviendas en las que como mínimo no haya dos vehículos. Las cuentas empiezan a complicarse. Los nuevos edificios suelen tener una plaza por vivienda (excepciones de dos, pocas), así que peatonalizar las calles y sacrificar sitio para aparcar está poniendo de muy mala leche a propietarios de los utilitarios, que no tienen ‘establo’ para dejarlo cerquita de casa. Ojo.